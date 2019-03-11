"Изменчивей капризной женщины". В Гидрометцентре рассказали о мартовской погоде

Согласно прогнозу, столбики термометров будут показывать от четырёх градусов тепла до 14 градусов мороза.

Погода весной более изменчивая, чем поведение капризной женщины, поэтому рассчитывать на атмосферное тепло не следует. Тем не менее погода на этой неделе порадует москвичей. Об этом рассказал в беседе с НСН научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

— В понедельник будет тёплая, хмуроватая погода, небольшой дождик. А во вторник уже температура будет в основном ниже нуля, –2…–4 градуса, — сообщил метеоролог.

Наиболее значительное похолодание ожидается в среду, 13 марта. В некоторых районах столицы температура воздуха понизится до –12…–14 градусов. При этом средний показатель по столице в этот день составит –4…–7 градусов. 14 числа снова потеплеет до +3…+4 градусов, однако слишком обольщаться из-за этого не стоит.

— В марте на атмосферное тепло рассчитывать не нужно. Только на душевное. Это закон такой, ничего не сделаешь, — добавил Вильфанд.

Согласно прогнозу сотрудника Гидрометцентра, снег со столичных улиц окончательно исчезнет только к концу марта — началу апреля. Однако солнце порадует настоящим теплом только к середине следующего месяца. Тогда воздух должен прогреться до +15 градусов.

Ранее синоптики пообещали, что предстоящие выходные порадуют жителей и гостей Москвы теплом.