"Изменчивей капризной женщины". В Гидрометцентре рассказали о мартовской погоде

Погода весной более изменчивая, чем поведение капризной женщины, поэтому рассчитывать на атмосферное тепло не следует. Тем не менее погода на этой неделе порадует москвичей. Об этом рассказал в беседе с НСН научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
— В понедельник будет тёплая, хмуроватая погода, небольшой дождик. А во вторник уже температура будет в основном ниже нуля, –2…–4 градуса, — сообщил метеоролог.
Наиболее значительное похолодание ожидается в среду, 13 марта. В некоторых районах столицы температура воздуха понизится до –12…–14 градусов. При этом средний показатель по столице в этот день составит –4…–7 градусов. 14 числа снова потеплеет до +3…+4 градусов, однако слишком обольщаться из-за этого не стоит.
— В марте на атмосферное тепло рассчитывать не нужно. Только на душевное. Это закон такой, ничего не сделаешь, — добавил Вильфанд.
Согласно прогнозу сотрудника Гидрометцентра, снег со столичных улиц окончательно исчезнет только к концу марта — началу апреля. Однако солнце порадует настоящим теплом только к середине следующего месяца. Тогда воздух должен прогреться до +15 градусов.
Ранее синоптики пообещали, что предстоящие выходные порадуют жителей и гостей Москвы теплом.
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