Пьяный житель Арзамаса зарезал приятеля за то, что тот не служил в армии

Злоумышленник задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Житель Арзамаса обвиняется в убийстве знакомого, который был у него в гостях вечером 5 марта. Как сообщили в управлении СК РФ по Нижегородской области, конфликт между приятелями разгорелся на почве информации о службе в армии.

Как полагают следователи, 46-летний хозяин узнал, что его 40-летний гость не проходил срочную службу, и нанёс ему ножевое ранение, от которого потерпевший скончался на месте.

Злоумышленник задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Ранее Лайф писал о преступлении, совершённом в Новгородской области, где бывший заключённый зарезал соседа по палате в санатории.