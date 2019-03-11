На месте крушения лайнера в Эфиопии найдены оба чёрных ящика

Оба бортовых самописца обнаружены на месте крушения самолёта Ethiopian Airlines. Об этом сказано в сообщении авиакомпании.
Как уточняется, найдены и параметрический, и речевой самописцы. Возможно, они помогут пролить свет на причины авиакатастрофы.
Accident Bulletin no. 6— Ethiopian Airlines (@flyethiopian) 11 марта 2019 г.
Issued on March 11, 2019 at 01:40 PM Local Time
The Digital Flight Data Recorder(DFDR) and Cockpit Voice Recorder(CVR) of ET302 have been Recovered.
Ранее об обнаружении одного чёрного ящика сообщало агентство Reuters.
Напомним, самолёт "Эфиопских авиалиний" потерпел крушение утром 10 марта спустя несколько минут после вылета из Аддис-Абебы в Найроби. В результате авиакатастрофы погибло 157 человек, в том числе трое россиян.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени