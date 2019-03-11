На месте крушения лайнера в Эфиопии найдены оба чёрных ящика

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На месте крушения лайнера в Эфиопии найдены оба чёрных ящика

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Фото: © Twitter/CGTNOfficial

Рухнувший "боинг", на борту которого находились граждане 35 стран, появился в авиакомпании несколько месяцев назад.

Оба бортовых самописца обнаружены на месте крушения самолёта Ethiopian Airlines. Об этом сказано в сообщении авиакомпании.

Как уточняется, найдены и параметрический, и речевой самописцы. Возможно, они помогут пролить свет на причины авиакатастрофы.

Ранее об обнаружении одного чёрного ящика сообщало агентство Reuters.

Напомним, самолёт "Эфиопских авиалиний" потерпел крушение утром 10 марта спустя несколько минут после вылета из Аддис-Абебы в Найроби. В результате авиакатастрофы погибло 157 человек, в том числе трое россиян.

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