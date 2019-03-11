Назван доход семьи, необходимый для комфортной выплаты ипотеки

Меньше всего средств на обслуживание жилищного займа требуется в Кировской и Вологодской областях, а также на Алтае.

За год размер дохода, который необходим для комфортной выплаты ипотечного кредита, вырос на 10,8 процента и достиг 71,7 тысячи рублей. Этой суммы достаточно при размере жилищного займа в 2,34 миллиона рублей. Об этом говорится в новом исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Годом ранее показатель рекомендованного семейного дохода составлял 64,7 тысячи рублей. Больше всего для комфортной выплаты ипотеки нужно зарабатывать москвичам — 139,1 тысячи рублей, жителям Подмосковья — 103 тысячи рублей, Петербурга — 87,7 тысячи, Ленобласти — 84,8 тысячи и Якутии — 83,8 тысячи рублей.

Менее затратной жилищный заём оказался в Кировской (50,6 тысячи) и Вологодской (51 тысяча) областях, на Алтае (51 тысяча), в Курганской области (51,4 тысячи) и Удмуртии (51,8 тысячи рублей).

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