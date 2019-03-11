Путин потребовал усилить контроль над исполнителями гособоронзаказа

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Путин потребовал усилить контроль над исполнителями гособоронзаказа

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Владимир Путин. Фото: пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин потребовал усилить контроль над исполнителями гособоронзаказа, вовлечёнными в сомнительные операции.

— Исполнителями гособоронзаказа, вовлечёнными в сомнительные операции, нужно, конечно, заниматься особо, — заявил Путин на встрече с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным.

Ранее президент рассказывал, что в 2018 году на производство военной техники выделено 1,5 трлн рублей.

Глава государства также заявлял, что необходимо разобраться с несвоевременным исполнением обязательств по выполнению гособоронзаказа отдельными предприятиями оборонно-промышленного комплекса.

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