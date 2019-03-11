Следовавший в Москву самолёт "Уральских авиалиний" вынужденно сел в Баку

Airbus А321 вылетел два часа назад и должен был приземлиться в Домодедово через три часа.

Следовавший из Бахрейна в Москву самолёт "Уральских авиалиний" вынужденно приземлился в Баку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских авиадиспетчерских кругах.

Отмечается, что Airbus А321 вылетел два часа назад и должен был приземлиться в московском Домодедово через три часа.

— По пока не установленным причинам экипаж самолёта запросил посадку в Баку и уже приземлился там, — говорится в сообщении.

По одной из версий, на борту сработал один из датчиков, свидетельствующих о неисправности. Перед посадкой самолёт вырабатывал топливо.

Ранее инцидент с самолётом "Уральских авиалиний" произошёл в столичном аэропорту Домодедово. Пассажиров эвакуировали из него по надувным трапам.