Газовая директива ЕС не повлияет на срок реализации "Северного потока – 2"

Глава OMV подчеркнул, что компания ведёт строительство там, где на это были получены разрешения.

"Газпром" обсуждает с европейскими партнёрами различные сценарии реализации "Северного потока — 2" в свете рассматриваемых Евросоюзом поправок к Газовой директиве. Как сообщил журналистам глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле, проект планируют закончить в срок. Об этом пишет ТАСС.

— Сейчас мы только обмениваемся мнениями о различных сценариях развития событий, — заявил Зеле, отметив, что интенсивно обсуждать действия можно будет только после того, как финальный текст директивы станет доступен.

По словам Зеле, политическая дискуссия вокруг реализации проекта для него не приоритетна. По оценкам, проект будет сдан вовремя.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия ждёт принятия Газовой директивы до запуска "Северного потока — 2".

Напомним, треть газопровода — 818 километров — уже проложена в Балтийском море.