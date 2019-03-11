Самолёт "Уральских авиалиний" экстренно сел в Баку из-за записки о бомбе

Сейчас воздушное судно рейсом Бахрейн — Москва проверяется сотрудниками спецслужб.

Причиной вынужденной посадки самолёта "Уральских авиалиний" в Баку стала записка о бомбе. Как сообщает телеканал "360", её нашли в туалете воздушного судна. Пресс-секретарь Международного аэропорта Гейдар Алиев в Баку Паша Кесамански заявил изданию, что на борту находились 225 человек — это и пассажиры, и члены экипажа. По тревоге были подняты и приведены в готовность все аварийно-спасательные службы аэропорта.

— Командир воздушного судна принял решение об экстренной эвакуации пассажиров, — комментирует Кесамански.

После того как записку обнаружили, её передали пилоту. Добавим, что затем лайнер сделал два круга, а после повернул в сторону Азербайджана.

Напомним, Airbus А321 вылетел два часа назад из Бахрейна и должен был приземлиться в московском Домодедово через три часа. Сейчас борт проверяют сотрудники спецслужб.