СК выяснит, почему полицейские отказывались вскрывать квартиру с девочкой-маугли

Действия полицейских, которые отказались вскрывать квартиру в Москве с истощённой девочкой-маугли, проверяют следователи. Как сообщает СКР, правоохранители неоднократно приезжали по вызову жильцов дома на Ленинградском шоссе, но "не проявили должного внимания".
— Будет дана юридическая оценка действиям сотрудников полиции, приезжавших ранее по вызову соседей, — подчеркнули в ведомстве.
Также следователи проверят сообщения об угрозах в адрес консьержа подъезда, который настаивал на вскрытии злополучной квартиры. Центральный аппарат СК России взял под контроль ход расследования уголовного дела.
Пятилетнего ребёнка среди кучи мусора и грязи нашли полицейские и спасатели, которые вскрыли дверь. Оказалось, что малышка уже полгода не выходила на улицу, а последние несколько дней была дома одна без еды. Истощённая, немытая девочка с вросшей в шею резинкой для волос была экстренно доставлена в больницу. Её мать задержана. По словам соседей, у женщины "беда с головой".
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