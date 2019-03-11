Путин отметил снижение объёма вывода средств в офшоры

Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу уточнил, что в основном это какие-то манипуляции, в том числе для ухода от налогов.

Президент России Владимир Путин на встрече с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным констатировал снижение объёма выводимых в офшоры средств. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что по сравнению с показателями 2016 года наблюдается снижение вывода средств в офшоры в два раза.

— Да, в два раза [по сравнению] с 2016 годом, — заявил российский лидер.

Чиханчин отметил, что вывод в офшоры средств в большей степени является манипуляцией, в том числе для ухода от налогов.

Напомним, летом 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал законы о льготных налоговых зонах для иностранных компаний. Первым бизнесменом, который перевёл свои активы в специальный административный район (САР) на острове Русский с Кипра, стал Артём Аветисян.