В "Уральских авиалиниях" назвали причину экстренной посадки самолёта в Баку

В авиакомпании "Уральские авиалинии" назвали причину экстренной посадки Airbus А321 в Баку. По данным перевозчика, воздушное судно рейсом Бахрейн — Москва село в столице Азербайджана из-за возможных "посторонних предметов" на борту.

— При выполнении рейса U6-1116 Бахрейн — Домодедово экипаж получил информацию о возможных посторонних предметах на борту воздушного судна, — сообщили ТАСС в пресс-службе "Уральских авиалиний".

Между тем в СМИ ранее проходила информация, что причиной стала найденная в туалете записка о бомбе, о которой тут же доложили командиру воздушного судна. В любом случае самолёт сейчас проверяется спецслужбами.

Добавим, что всего на борту лайнера находилось 225 человек, в том числе и члены экипажа.