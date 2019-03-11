В Раде призвали наказать националистов, напавших на полицейских

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В Раде призвали наказать националистов, напавших на полицейских

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Фото: © Facebook.com/МВС України

На Украине в минувшие выходные в результате столкновений пострадало 25 сотрудников МВД.

Депутаты Верховной рады из фракции "Блока Петра Порошенко" потребовали привлечь к ответственности националистов, организовавших нападения на полицейских. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Мы жёстко осуждаем акт агрессии и насилия, которые были совершены проплаченными титушками (провокаторами) после завершения мирного митинга в Киеве и Черкассах, — приводит агентство слова главы фракции Артура Герасимова.

Депутат напомнил, что монополия на применение силы принадлежит государству.

Лайф сообщал, что в столкновениях с националистами в Черкассах пострадало 22 сотрудника правоохранительных органов. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал недопустимыми столкновения, устроенные радикалами.

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