В Раде призвали наказать националистов, напавших на полицейских

Депутаты Верховной рады из фракции "Блока Петра Порошенко" потребовали привлечь к ответственности националистов, организовавших нападения на полицейских. Об этом сообщает РИА "Новости".
— Мы жёстко осуждаем акт агрессии и насилия, которые были совершены проплаченными титушками (провокаторами) после завершения мирного митинга в Киеве и Черкассах, — приводит агентство слова главы фракции Артура Герасимова.
Депутат напомнил, что монополия на применение силы принадлежит государству.
Лайф сообщал, что в столкновениях с националистами в Черкассах пострадало 22 сотрудника правоохранительных органов. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал недопустимыми столкновения, устроенные радикалами.
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