Таблетка от рака и синтетическое мясо. Билл Гейтс назвал 10 трендов 2019 года

Список прорывных технологий, который составил предприниматель, включает в себя три категории.

Издание MIT Technology Review опубликовало новый список самых передовых технологий, которые окажут влияние на человечество в ближайшее время. В этом году список для издания подготовил Билл Гейтс, один из основателей Microsoft.

В списке Гейтса можно найти три категории: разработки, связанные с климатическими изменениями, искусственным интеллектом и сферой здравоохранения. Некоторые из описанных технологий уже есть на рынке, другие только готовятся к запуску.

В список Гейтса вошли: ядерная энергетика нового поколения, гибкие роботы, миниатюрные кишечные зонды, борьба с преждевременными родами, "настраиваемая" прививка от рака, установки для поглощения углекислого газа из воздуха, синтетическое мясо, умные часы, браслеты с функцией ЭКГ, туалеты без канализации, а также голосовые ассистенты.