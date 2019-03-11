"Болезнь мужчин". Врач прокомментировал сообщения о подагре у Юлии Началовой

По его словам, если даже это заболевание есть у певицы, вряд ли оно может привести к госпитализации.

Врач-ревматолог Павел Евдокименко в разговоре с Лайфом предположил, что певице Юлии Началовой поставили неправильный диагноз. Так он прокомментировал сообщения СМИ о том, что у неё обострение подагры.

По словам медика, подагра в такой острой форме, которая может стать причиной экстренной госпитализации, распространена среди мужчин.

— Всё-таки тут какая-то ошибка с диагнозом, потому что чаще всего подагра в такой острой форме — это болезнь мужчин. Симптомы могут напоминать любой артрит буквально, их много видов. Подагра классическая — это резкое воспаление большого пальца на ноге, но есть у женщин другие варианты подагры. Как раз они очень легко лечатся, очень легко поддаются лечению — диета, препараты специальные, — сказал собеседник Лайфа.

По словам Евдокименко, при правильном лечении приступы подагры быстро снимаются. Врач также признал, что бывают "случаи казуистического идиотизма", когда из-за неправильных действий врача могут отказать почки. Однако, как подчеркнул ревматолог, такое развитие событий происходит крайне редко.

Ранее сообщалось, что Юлия Началова попала в реанимацию с разыгравшейся подагрой и высоким содержанием сахара в крови. Менеджер певицы эту информацию опроверг.