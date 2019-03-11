Полиция не стала возбуждать уголовное дело из-за ритуального сожжения верблюдов

Животные перед обрядом жертвоприношения были умерщвлены, из-за чего в действиях шаманов не нашли состава преступления.

В Иркутской области полицейские вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела из-за принесения местными жителями пяти верблюдов в жертву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Источник агентства в правоохранительных органах уточнил, что состава преступления в действиях шаманов найдено не было, так как перед обрядом животных умертвили.

Напомним, пять верблюдов были сожжены с целью "укрепления России и её народов". Ритуал, вызвавший общественный резонанс, провели байкальские шаманы из организации "Вечно синее небо".