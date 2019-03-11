Иван Колпаков вернулся на пост главреда "Медузы" после обвинений в харассменте

Галина Тимченко заявляет, что лично приняла решение о восстановлении Колпакова в его должности.

Покинувший пост главного редактора "Медузы" из-за харассмента Иван Колпаков восстановлен в своей должности. Об этом сообщила гендиректор издания Галина Тимченко.

— 11 марта 2019 года главным редактором "Медузы" назначен Иван Колпаков. Татьяна Ершова, исполнявшая обязанности главного редактора, станет редакционным директором. Решение о восстановлении Колпакова в должности главного редактора было принято мной, — говорится в заявлении Тимченко.

Гендиректор утверждает, что в "Медузе" полностью поддерживают решение о возвращении Колпакова. По словам Тимченко, в редакции не сомневаются в "профессиональных качествах" журналиста.

Как уже сообщал Лайф, Иван Колпаков покинул редакцию "Медузы" после того, как на недавнем корпоративе он был уличён в домогательствах к жене подчинённого. Сама ситуация, о которой идёт речь, произошла 20 октября на вечеринке, посвящённой дню рождения "Медузы". В разгар праздника Колпаков подошёл к жене одного из своих подчинённых и "прикоснулся к её ягодице" (такую формулировку в редакционном сообщении использовало само издание).