Больше чем в два раза. Глава ФАС заявил о переплатах россиян за услуги ЖКХ

По словам Артемьева, сегодня в соседних регионах стоимость тарифов ЖКХ может различаться в 54 раза.

Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев считает, что россияне существенно переплачивают за коммунальные услуги. Об этом он заявил в интервью телеканалу НТВ. Чиновник отметил, что стоимость производства одного кубометра воды даже в соседних областях может отличаться аж в 54 раза, что говорит о существенном завышении тарифов.

По словам Артемьева, по многим коммунальным позициям россияне переплачивают свыше 100% себестоимости — то есть больше чем в два раза.

Все эти разговоры, что мы какие-то там убогие, не доплачиваем этим коммунальным монстрам, — это всё чушь собачья! Мы давно им всё переплачиваем. Они на это дело содержат различного рода рестораны, дома отдыха для себя, охотничьи заимки Заявил Артемьев

Глава ФАС подчеркнул, что, для того чтобы граждане не переплачивали за услуги ЖКХ, одних только правительственных актов недостаточно, необходимо принять закон об основах тарифного регулирования.

Напомним, что Лайф уже писал о том, какие льготы и скидки положены нашим мамам и дедушкам.

А ранее россиянам рассказали, за какие услуги ЖКХ они могут не платить.