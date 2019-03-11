Нюхает еду и боится оставаться одна. Кузнецова рассказала о девочке-маугли

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Нюхает еду и боится оставаться одна. Кузнецова рассказала о девочке-маугли

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Малышка не приучена спать на кровати, а вид фломастера привёл её в недоумение, рассказала омбудсмен.

Уполномоченная по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова рассказала о состоянии пятилетней девочки-маугли, которую нашли в квартире в Москве среди кучи мусора и грязи. По её словам, за всё это время малышка не произнесла ни слова.

— Ребёнок не разговаривает. Фрукты, продукты, которые мы ей предлагаем, она сначала нюхает, потом берёт в руки. Не приучена спать на кровати — с большим трудом её удалось уложить, боится воды, — сообщила Кузнецова.

По словам омбудсмена, малышка не истощена, но сильно напугана — боится оставаться одна, а также закрытых помещений. Она рассказала, что девочка не умеет обращаться с фломастерами. Кузнецова уточнила, что до 2015 года малышка наблюдалась в поликлинике и её развитие соответствовало возрасту. Три года назад мать сообщила врачам, что переезжает, после чего больше не появлялась.

<p>Фото: ©L!FE</p>

Ранее Центральный аппарат СК России взял под контроль ход расследования уголовного дела, возбуждённого по факту обнаружения девочки-маугли. Следователи выяснят, почему полицейские отказывались вскрывать квартиру во время неоднократных вызовов соседей.

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