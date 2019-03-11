Нюхает еду и боится оставаться одна. Кузнецова рассказала о девочке-маугли

Малышка не приучена спать на кровати, а вид фломастера привёл её в недоумение, рассказала омбудсмен.

Уполномоченная по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова рассказала о состоянии пятилетней девочки-маугли, которую нашли в квартире в Москве среди кучи мусора и грязи. По её словам, за всё это время малышка не произнесла ни слова.

— Ребёнок не разговаривает. Фрукты, продукты, которые мы ей предлагаем, она сначала нюхает, потом берёт в руки. Не приучена спать на кровати — с большим трудом её удалось уложить, боится воды, — сообщила Кузнецова.

По словам омбудсмена, малышка не истощена, но сильно напугана — боится оставаться одна, а также закрытых помещений. Она рассказала, что девочка не умеет обращаться с фломастерами. Кузнецова уточнила, что до 2015 года малышка наблюдалась в поликлинике и её развитие соответствовало возрасту. Три года назад мать сообщила врачам, что переезжает, после чего больше не появлялась.

Ранее Центральный аппарат СК России взял под контроль ход расследования уголовного дела, возбуждённого по факту обнаружения девочки-маугли. Следователи выяснят, почему полицейские отказывались вскрывать квартиру во время неоднократных вызовов соседей.