Уральский студент "пошутил", открыв стрельбу в пробке — видео

Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы, сейчас он под подпиской о невыезде.

В Екатеринбурге 19-летний студент устроил стрельбу из пневматического пистолета по водителям автомобилей в пробке. Как сообщает портал URA.RU со ссылкой на региональное управление МВД РФ по городу, инцидент произошёл пятого марта.

На опубликованных кадрах видно, что молодой человек выстрелил в соседнее авто, разбив его заднее боковое стекло. По словам водителя повреждённой машины, в результате произошедшего пострадал ещё один мужчина.

Злоумышленник сказал, что произошедшее было неудачной шуткой, а сам он вреда никому причинить не хотел. По его словам, в соседней машине был его знакомый, который вышел из авто с битой. Задержанный, подумав, что приятель решил над ним подшутить, достал пневматический пистолет, не зная, что он заряжен.

Выяснилось также, что студент является иностранцем и временно проживает и учится в Екатеринбурге. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве с применением оружия. Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы, сейчас он под подпиской о невыезде.