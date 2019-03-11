Порошенко и Ляшко возглавили рейтинг недоверия украинцев за 3 недели до выборов

Самый высокий уровень недоверия среди кандидатов в президенты Украины — у действующего главы государства Петра Порошенко, а также у лидера Радикальной партии Украины Олега Ляшко. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого соцгруппой "Рейтинг".
Порошенко не доверяют 69% опрошенных, а Ляшко — 71%. Относительно высоким уровнем доверия — 43% — пользуется Владимир Зеленский, являющийся лидером президентского рейтинга.
За Зеленского отдать свой голос готовы 24,7% определившихся избирателей.
Опрос был проведён в период с 1 по 7 марта, в нём приняли участие 5000 респондентов.
Напомним, на Украине был сформирован окончательный список участников президентских выборов, которые пройдут 31 марта. После снятия пяти кандидатов за пост лидера Украины будут бороться 39 человек.
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