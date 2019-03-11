Инвалид подал в суд на Баскова и Бузову за их участие в рекламе "Кэшбери"

Мужчина собирался ехать на лечение в Израиль, однако потерял все деньги, вложив их в финансовую пирамиду.

Житель Анапы Дмитрий Ружников требует взыскать с Николая Баскова и Ольги Бузовой около одного миллиона рублей за участие звёзд в рекламе "Кэшбери". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Тимура Маршани.

— Заявили 880 тысяч рублей, которые Дмитрий внёс туда (вложил в компанию "Кэшбери"), и плюс моральный ущерб около 100–200 тысяч рублей, — пояснил юрист.

Маршани уточнил, что иски к исполнителям направили в Кунцевский суд Москвы по почте. Адвокат напомнил, что в рекламе "Кэшбери" Басков и Бузова говорили, что инвестируют деньги в компанию и получают хорошую прибыль.

Юрист считает, что Басков и Бузова являлись соучастниками, ассоциируя себя с компанией, потому должны нести солидарную ответственность за вовлечение в фонд граждан, которые в результате оказались обмануты.

Маршани отметил, что иск против Артура Варданяна, называвшего себя владельцем компании, подавать бессмысленно. Юрист считает, что это поддельный персонаж, актёр.

По словам самого Ружникова, инвалида первой группы, он инвестировал в "Кэшбери" 880 тысяч рублей, увидев в Сети ролики с участием Баскова и Бузовой, которые рекламировали сервис. Мужчина остался без копейки — все свои деньги он вложил в сентябре 2018 года, а вскоре в "Кэшбери" объявили о прекращении работы.

Напомним, Роскомнадзор ограничил доступ к сайту "Кэшбери" по решению суда, так как в финансово-инвестиционном холдинге Центробанк усмотрел признаки финансовой пирамиды.