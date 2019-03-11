В метро по-богатому. В Москве появились кольца-проездные "Тройка" со стразами

Украшения доступны в белой и чёрной расцветках с прозрачными или красными камнями.

В Московском метрополитене теперь можно купить кольца со встроенной картой "Тройка", инкрустированные стразами. Об этом сообщила пресс-служба метрополитена.

Кольца доступны в белой и чёрной расцветках с прозрачными или красными камнями. Стоимость — 2300 рублей за штуку. Всего в продаже находится 300 экземпляров.

Купить кольца можно в сувенирных магазинах на двух станциях — "Трубная" и "Маяковская".

Напомним, карта "Тройка" в форме кольца поступила в продажу в октябре 2017 года. Также "Тройку" выпускали в виде браслета и брелока для ключей.