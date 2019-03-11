Украинскому телеканалу грозит уголовное дело из-за интервью с Шарием

По данным "Аверса", спецслужбы на протяжении длительного времени искали повод, чтобы их "зацепить".

Служба безопасности Украины (СБУ) собирается возбудить уголовное дело о разжигании межнациональной розни против волынского телеканала "Аверс". Поводом должно послужить интервью журналиста и видеоблогера Анатолия Шария. Об этом сообщили в пресс-службе национального союза журналистов Незалежной.

— Спецслужбы долго думали, как нас зацепить, но тут на канале вышло интервью с блогером Анатолием Шарием, поэтому СБУ решила под этот "шумок" возбудить дело, — рассказала директор телеканала Наталья Московка со ссылкой на достоверные источники.

Официально СБУ ни о каком делопроизводстве "Аверсу" не сообщала. Однако, по данным Московки, спецслужба настоятельно рекомендует сотрудникам госструктур не ходить на эфиры телеканала и не давать ему интервью.

Напомним, журналист и блогер Анатолий Шарий был вынужден покинуть Украину в 2012 году. Он получил политическое убежище в Евросоюзе, откуда в своём видеоблоге подвергает критике украинские власти. Ранее он заявил о планах подать в суд на президента Незалежной Петра Порошенко.