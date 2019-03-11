Сбербанк повысил возраст заёмщиков по потребительским кредитам до 80 лет

Также взять деньги в долг у самого крупного банка страны могут и восемнадцатилетние.

Сбербанк решил повысить верхнюю возрастную планку для получателей потребительских кредитов. Теперь он готов выдавать деньги под поручительство заёмщикам до 80 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.

— Мы всегда стремимся максимально удовлетворять потребности наших клиентов, поэтому разработали новый потребительский кредит для заёмщиков в возрасте от 18 до 20 и от 60 до 80 лет, — пояснил Сергей Широков, управляющий директор дивизиона Сбербанка "Занять и сберегать".

Широков отметил, что в рамках нового продукта была снижена минимальная ставка для кредитов до 300 тысяч рублей. По его словам, этот диапазон является самым популярным у клиентов.

Как уточняется, "Кредит с поручителем" доступен молодым людям в возрасте от 18 лет до 21 года и пенсионерам в возрасте от 60 лет (на момент получения кредитных средств) до 80 лет (на момент возврата кредита).

Ранее Лайф писал, что Сбербанк временно снизил ставки по потребительским кредитам.