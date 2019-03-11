Лайнер вернули в аэропорт из-за пассажирки, забывшей младенца

Была ли женщина как-либо наказана за свою забывчивость, местные СМИ не уточняют.

Самолёт Saudi Arabian Airlines вернулся в аэропорт Джидды из-за пассажирки из Саудовской Аравии, которая во время полёта вспомнила, что забыла в воздушной гавани младенца. Об этом сообщает портал Akhbaar24, разместивший запись переговоров между командиром лайнера и диспетчером.

В ходе разговора слышен голос пилота, который раздражённо сообщает, что одна из пассажирок забыла ребёнка в здании терминала. Была ли женщина как-либо наказана за свою забывчивость, не уточняется.

Как писал Лайф, сегодня произошло несколько инцидентов с самолётами. Так, летевший на Пхукет "боинг" сел в Красноярске из-за отказа энергосистемы. А самолёт "Уральских авиалиний" экстренно сел в Баку из-за записки о бомбе, найденной в туалете. Оставивший её пассажир был задержан.