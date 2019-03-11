Испанский суд разрешил вывезти тело Малашенко в Москву

По словам бывшего коллеги сооснователя телеканала НТВ, в смерти Малашенко не нашли никакого криминала.

Испанский суд дал разрешение на транспортировку тела сооснователя телеканала НТВ Игоря Малашенко. Покойного в ближайшее время доставят в Москву. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на журналиста Валеева.

— Судья получила полный отчёт по экспертизе, ничего криминального не нашли, — заявил Валеев.

Напомним, 64-летний Игорь Малашенко был найден мёртвым в собственном доме в испанском Сотогранде. Об этом стало известно 24 февраля. Журналист Тимур Валеев заявил, что один из создателей НТВ покончил с собой. Суд не давал разрешения на транспортировку, пока правоохранители не получили отчёта по экспертизе.