Британские следователи подтвердили версию о самоубийстве вокалиста The Prodigy

Британские следователи подтвердили, что вокалист The Prodigy Кит Флинт умер в результате суицида. Об этом сообщает The Telegraph.
— Работала полиция, все протоколы были соблюдены, его смерть не даёт оснований для подозрений, — приводит издание слова сотрудницы офиса коронера графства Эссекс Линси Чафф.
Она уточнила, что результаты токсикологической экспертизы пока не готовы. Полноценное слушание по делу о смерти музыканта назначено на 23 июля.
Напомним, вокалист The Prodigy Кит Флинт был найден мёртвым в собственном доме 4 марта. Незадолго до самоубийства Флинт расстался с супругой, которую перед смертью умолял вернуться. После смерти вокалиста группа отменила все запланированные выступления.
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