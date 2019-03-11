Британские следователи подтвердили версию о самоубийстве вокалиста The Prodigy

Было проведено вскрытие тела 49-летнего музыканта. Результаты токсикологической экспертизы пока не готовы.

Британские следователи подтвердили, что вокалист The Prodigy Кит Флинт умер в результате суицида. Об этом сообщает The Telegraph.

— Работала полиция, все протоколы были соблюдены, его смерть не даёт оснований для подозрений, — приводит издание слова сотрудницы офиса коронера графства Эссекс Линси Чафф.

Она уточнила, что результаты токсикологической экспертизы пока не готовы. Полноценное слушание по делу о смерти музыканта назначено на 23 июля.

Напомним, вокалист The Prodigy Кит Флинт был найден мёртвым в собственном доме 4 марта. Незадолго до самоубийства Флинт расстался с супругой, которую перед смертью умолял вернуться. После смерти вокалиста группа отменила все запланированные выступления.