В Чехии задержали экс-подрядчика космодрома Восточный

Чешские сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего подрядчика космодрома Восточный Виталия Гинзбурга. Об этом представители Посольства РФ в Чехии сообщили ТАСС.
— Вопрос о дальнейшей судьбе задержанного решается напрямую между правоохранительными органами РФ и Чехии, — сообщили в дипмиссии.
По предварительным данным, Гинзбурга ждёт экстрадиция в Россию.
Как уже сообщал Лайф, в Москве бывшего подрядчика Восточного ждёт арест. Гинзбург был объявлен в международный розыск.
Его обвиняют по ряду статей. Здесь речь идёт о присвоении или растрате в особо крупном размере, полной невыплате заработной платы и уклонении от налогов в особо крупном размере.
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