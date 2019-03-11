В Чехии задержали экс-подрядчика космодрома Восточный

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В Чехии задержали экс-подрядчика космодрома Восточный

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Фото: pixabay

По предварительной информации, теперь Виталия Гинзбурга ждёт экстрадиция в Россию.

Чешские сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего подрядчика космодрома Восточный Виталия Гинзбурга. Об этом представители Посольства РФ в Чехии сообщили ТАСС.

— Вопрос о дальнейшей судьбе задержанного решается напрямую между правоохранительными органами РФ и Чехии, — сообщили в дипмиссии.

По предварительным данным, Гинзбурга ждёт экстрадиция в Россию.

Как уже сообщал Лайф, в Москве бывшего подрядчика Восточного ждёт арест. Гинзбург был объявлен в международный розыск.

Его обвиняют по ряду статей. Здесь речь идёт о присвоении или растрате в особо крупном размере, полной невыплате заработной платы и уклонении от налогов в особо крупном размере.

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