"Порноактриса, певица". Беркова попала в число знаменитостей Мурманской области

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"Порноактриса, певица". Беркова попала в число знаменитостей Мурманской области

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Фото: © VK/ Елена Беркова

Местным властям пришлось заявлять, что никакого отношения к почитающему её ресурсу они не имеют.

Звезда фильмов для взрослых Елена Беркова попала в число знаменитых уроженцев Мурманской области. На посвящённом региону сайте у порнозвезды есть страница в разделе "Наши люди" с описанием всех её "достижений", включая актёрскую работу и рукоприкладство мужей.

— Беркова Елена Сергеевна. Российская порноактриса, экс-участница телевизионного шоу "Дом-2", певица, телеведущая, киноактриса, — говорится в описании.

<p>Скриншот: © murmanskobl.ru</p>

В дальнейшем при описании биографии автор называет Беркову просто Лена. На странице приводятся подробности браков порноактрисы и имена детей, а также полная фильмография. Наравне с экс-участницей "Дома-2" на сайте сообщается о политиках, бизнесменах и журналистах — уроженцах Мурманской области. В их числе — ведущий Андрей Малахов, солист группы "Челси" Алексей Корзин и блогер Максим Кононенко.

Кто именно владеет порталом, неизвестно. В региональном правительстве подчеркнули, что не имеют к нему никакого отношения.

Ранее Лайф писал, что Елена Беркова развелась со своим пятым мужем — актёром Андреем Стояновым.

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