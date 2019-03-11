Российские подростки начали раньше пробовать наркотики

Общественники призывают активнее заниматься профилактикой наркомании. В том числе это должны делать родители.

Средний возраст, когда россияне начинают употреблять наркотики, снизился до 13–14 лет. Об этом на пресс-конференции сообщил Сергей Полозов, председатель совета движения "Стопнаркотик".

— Средний возраст начала [употребления наркотиков] — 13–14 лет — значительно снизился, — приводит его слова РИА "Новости".

По словам эксперта, ещё пять лет назад средний возраст начала употребления наркотиков был на отметке 19–20 лет.

Полозов отметил необходимость проведения профилактики. По его словам, в мягком ключе её должны проводить родители.

Ранее Лайф сообщал, что на Урале многодетная мать пристрастила к наркотикам 13-летнего сына.