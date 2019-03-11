Звезда в шоке. Сергея Зверева вызвали в полицию после пикета возле Кремля

Российский шоумен Сергей Зверев рассказал, что его вызвали в полицию после проведения пикета напротив Кремля. Соответствующую фотографию повестки он выложил в своём инстаграме.
В ней говорится, что на него планируется составить протокол по статье "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования". Ему грозит штраф в размере до 40 тысяч или до 40 часов обязательных работ.
4 марта стало известно, что Зверев вышел на пикет. Тогда артист опубликовал фото, где он стоит с плакатами "Я против строительства завода на Байкале" и "Спаси Байкал". Пикет проходил возле Кремля.
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Я против строительства заводов по розливу воды на Озере Байкал!!! А вы против??? ‼️‼️‼️ Уважаемые друзья, подписчики, коллеги - убедительная просьба никого не оскорблять, надо решать всё мирным путём !!! Не допускайте провокаций ‼️‼️‼️ Корона от @Plugatyrenko_handmade 👑👑👑 #краснаяплощадь #кремль #байкал #озеробайкал #китай #baykal #вода #water #питьеваявода #священноеозеро #россия #запасыпитьевойводы #гринпис #greenpeace #беспредел #коррупция #култук #слюдянка #петиция #1канал #москва24 #5канал #нтв #каналроссия #суперзвезда #superstar #сергейзверев #зверев #пикет #одиночныйпикет
В описании своего профиля Зверев также публиковал ссылку на петицию против строительства завода, который будет заниматься разливом воды Байкала для Китая. Более 800 тысяч человек оставили под ней свои подписи.
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Спаси Байкал!!! 🌊🌊🌊 Я против строительства заводов по розливу воды на Озере Байкал для Китая‼️‼️‼️ Уважаемые друзья, подписчики, коллеги - убедительная просьба никого не оскорблять, надо решать всё мирным путём !!! Не допускайте провокаций ‼️‼️‼️ Корона от @Plugatyrenko_handmade 👑👑👑 #краснаяплощадь #кремль #байкал #храмхристаспасителя #озеробайкал #китай #baykal #вода #water #питьеваявода #священноеозеро #россия #запасыпитьевойводы #greenpeace #култук #слюдянка #петиция #1канал #москва24 #5канал #нтв #каналроссия #суперзвезда #superstar #сергейзверев #зверев #пикет #одиночныйпикет
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