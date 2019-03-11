Звезда в шоке. Сергея Зверева вызвали в полицию после пикета возле Кремля

На российского артиста планируют составить протокол об административном правонарушении.

Российский шоумен Сергей Зверев рассказал, что его вызвали в полицию после проведения пикета напротив Кремля. Соответствующую фотографию повестки он выложил в своём инстаграме.

В ней говорится, что на него планируется составить протокол по статье "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования". Ему грозит штраф в размере до 40 тысяч или до 40 часов обязательных работ.

4 марта стало известно, что Зверев вышел на пикет. Тогда артист опубликовал фото, где он стоит с плакатами "Я против строительства завода на Байкале" и "Спаси Байкал". Пикет проходил возле Кремля.

В описании своего профиля Зверев также публиковал ссылку на петицию против строительства завода, который будет заниматься разливом воды Байкала для Китая. Более 800 тысяч человек оставили под ней свои подписи.