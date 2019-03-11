Регина Тодоренко показала подтянутую фигуру на пляже в ОАЭ

Придерживаться отличной формы телеведущей помогают гены, йога, тренировки и диета.

Телеведущая Регина Тодоренко показала фанатам подтянутую фигуру, развеяв слухи о второй беременности. Об этом сообщают "Дни.ру".

— Я вам, как обещала, фото в купальнике, вот. Я не беременна второй раз, с животом у меня ну есть проблема, ну ничего, она убирается, — заявила звезда "Орла и Решки" на видео, которое выложила в "Инстаграме".

Тодоренко поблагодарила родителей за гены, которые позволяют находиться в отличной форме.

Телеведущая также отметила, что поддерживать фигуру помогают йога, тренировки и диета.

Ранее подписчики Тодоренко начали строить предположения относительно её второй беременности после фотографии в белом платье на одном из пляжей ОАЭ.

Напомним, Регина Тодоренко родила сына Владу Топалову в конце 2018 года.