СМИ: Врачи нашли на теле девочки-маугли следы жестокого обращения

Ребёнок боится, что его оставят взаперти, а также нюхает еду, прежде чем взять её в руки.

Врачи во время обследования обнаружили на теле пятилетней девочки, спасённой из заваленной мусором московской квартиры, следы жестокого обращения. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник.

— Кроме вросшего в шею инородного предмета, отита и истощения врачи обнаружили следы жестокого обращения, — сообщил собеседник агентства.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова рассказала, что девочка-маугли не разговаривает, боится воды и оказаться запертой. По словам омбудсмена, малышка нюхает фрукты и прочую еду, прежде чем взять в руки.

Центральный аппарат СК России взял под контроль ход расследования уголовного дела, возбуждённого по факту обнаружения девочки-маугли. Следователи выяснят, почему полицейские отказывались вскрывать квартиру во время неоднократных вызовов соседей.