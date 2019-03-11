Минфин США ввёл санкции против российского банка из-за Венесуэлы

Речь идёт о "Еврофинанс Моснарбанке". В Вашингтоне связывают его деятельность с венесуэльской государственной нефтегазовой компанией PDVSА.

Минфин США ввёл санкции в отношении российского банка "Еврофинанс Моснарбанк" в связи с ситуацией в Венесуэле. Об этом говорится на сайте американского ведомства.

В Вашингтоне утверждают, что "Еврофинанс Моснарбанк" связан с венесуэльской государственной нефтегазовой компанией, которая находится под санкциями с конца января 2019 года. Активы PDVSA на семь миллиардов долларов в американской юрисдикции были заблокированы, а любые сделки с ней были запрещены.

Отметим, что в прошлый раз США расширили санкции против Венесуэлы 15 февраля. В список было внесено пять человек, в числе которых министр нефти Венесуэлы, глава нефтяной госкомпании страны PDVSA Мануэль Кеведо.