В Ростове заслуженного врача России судят за "нелегальный кислород"

Валерий Буштырев был уволен, однако пытается доказать свою невиновность, подчёркивая, что газ нужен был для внутренних нужд перинатального центра.

В Ростове-на-Дону судят заслуженного врача России, неонатолога Валерия Буштырева, который ранее занимал пост главы открывшегося в 2010 году перинатального центра. Как сообщает телеграм-канал Mash, именно благодаря Буштыреву в регионе удалось существенно снизить показатели младенческой смертности, за что сотрудников постоянно награждали.

Вскоре из бюджета области центру выделили 12 миллионов рублей на покупку кислородной станции, производящей медицинский газ, однако в 2018 году Буштырева обвинили в незаконном сбыте кислорода на те же 12 миллионов рублей. В отношении руководителя, а также администратора центра завели уголовные дела, после чего у Буштырева случился инсульт.

Врач был уволен, однако пытается доказать свою невиновность, подчёркивая, что газ нужен был для внутренних нужд, к тому же в приказе Минпромторга отмечается, что в таких случаях лицензия не нужна. Также отмечается, что Буштырев думал лицензировать работу станции для продажи кислорода, но все инстанции смысла в этом не видели, так как он был для внутренних нужд. В ходе очередной проверки в действиях врача нашли нарушения.

По мнению самого медика с опытом работы порядка 40 лет, уголовное дело — это травля, связанная с тем, что Территориальный фонд обязательного медицинского страхования за два года недоплатил центру 71 миллион, а Буштырев в связи с этим обратился в суд.