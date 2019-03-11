В пользу государства. Депутат Госдумы предложил изымать авто за пьяную езду

Депутат Госдумы Максим Иванов предложил перенять опыт Белоруссии, где автомобиль, водитель которого дважды за год был замечен пьяным за рулём, изымается в пользу государства. Такая идея законодателю пришла после ознакомления со статистикой автонарушений в своём родном регионе.
— ГИБДД Свердловской области сообщила, что за праздничные дни выявила 360 водителей в состоянии алкогольного опьянения. 51 водитель попался повторно. А сколько ещё водителей не попалось? — рассуждает депутат Госдумы от Свердловской области на своей странице в "Фейсбуке".
— Убеждаюсь в необходимости перенять опыт Белоруссии. Там, если водитель повторно в течение года попался пьяным, то автомобиль (независимо от того, кому он принадлежит) изымается в собственность государства, — отметил законодатель.
Проблема в подобном законопроекте, который рассматривался в Думе год назад, была в правоприменении. Для нового закона депутат предлагает создать новые правовые механизмы и не изымать авто, если оно не находится в собственности пьяного водителя.
По данным МВД, езда в состоянии алкогольного опьянения не является "популярным" нарушением правил дорожного движения. Однако последствия его чаще всего самые плачевные.
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