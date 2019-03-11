"У меня беременность". Звезду "Кухни" Назарова рассмешили слухи о госпитализации

Народный артист РФ Дмитрий Назаров, известный по роли в сериале "Кухня", пошутил по поводу новостей о собственной госпитализации. По предположению актёра, слухи распустили его недруги.
— Да-да, у меня беременность, тянет спину уже третий месяц. Шутка. Это неправда, у меня всё хорошо, — заявил он агентству "Москва".
Ранее сообщалось, что звезда "Кухни" якобы находится в отделении нейрохирургии одной из столичных клиник. СМИ назвали причину госпитализации — сильные боли в спине.
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