"У меня беременность". Звезду "Кухни" Назарова рассмешили слухи о госпитализации

Ранее сообщалось, что он якобы попал в отделение нейрохирургии с резкими болями в спине.

Народный артист РФ Дмитрий Назаров, известный по роли в сериале "Кухня", пошутил по поводу новостей о собственной госпитализации. По предположению актёра, слухи распустили его недруги.

— Да-да, у меня беременность, тянет спину уже третий месяц. Шутка. Это неправда, у меня всё хорошо, — заявил он агентству "Москва".

Ранее сообщалось, что звезда "Кухни" якобы находится в отделении нейрохирургии одной из столичных клиник. СМИ назвали причину госпитализации — сильные боли в спине.