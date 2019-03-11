На границе Латвии и России возвели 93-километровый забор из колючей проволоки

На латвийско-российской границе завершены работы по возведению забора из колючей проволоки длиной 93 километра. Его высота на некоторых участках достигает 2,7 метра. Об этом сообщает Delfi.
В 2015 году было заключено соглашение об укреплении и модернизации более 280 километров границы между двумя странами.
Общие затраты на строительство составят более 21 миллиона евро.
Напомним, заграждение на границе с Россией начали строить, чтобы помешать проникновению в Латвию нелегальных мигрантов.
Лайф рассказывал, как медведь сломал пограничный забор, чтобы сбежать в Россию.
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