Не лайнер мечты. Эксперт призвал проверить "боинги" после крушения в Эфиопии

По его мнению, отечественным авиаперевозчикам было бы разумно задуматься об обоснованности закупки этих самолётов.

Частота, с которой лайнеры Boeing 737 модификации MAX начали терпеть крушение, требует проведения масштабной проверки данных самолётов. Подобное мнение в разговоре с Лайфом высказал Виктор Прядка — гендиректор компании "Альянс авиационных технологий Авинтел".

— С учётом того, что за последние пять месяцев произошло две авиакатастрофы с самолётом, практически сошедшим с конвейера, — это очень часто, и до выяснения полных причин, конечно, было бы разумно проверить все самолёты, находящиеся в эксплуатации... Есть ощущение, что они делали один из последних самолётов — лайнер мечты 787, но в итоге оказалось, что там целый спектр недостатков, — считает он.

По мнению Прядки, отечественным авиаперевозчикам было бы разумно отказаться от закупки этих "боингов" до выяснения причин последних крушений или вовсе переключиться на самолёты других авиапроизводителей.

Напомним, самолёт "Эфиопских авиалиний" разбился утром 10 марта спустя несколько минут после вылета из Аддис-Абебы. В результате погибло 157 человек, в том числе трое россиян: Сергей Вяликов, а также Александр и Екатерина Поляковы. На месте крушения самолёта обнаружены чёрные ящики.

Лайф уже разбирался, в чём причина такой аварийности и что не так с американскими авиалайнерами.