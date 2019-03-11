В ЦБ заявили о росте долговой нагрузки россиян

В Банке России выразили обеспокоенность ростом долговой нагрузки населения в сфере потребительского кредитования. С 1 октября будут введены меры для ограничения этого показателя, сообщает ТАСС.
— В последнее время начала расти вновь долговая нагрузка на фоне замедления роста потребительского кредитования, — заявила первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева.
В этой связи ЦБ вводит коэффициент долговой нагрузки. Юдаева уточнила, что банки должны были начать его рассчитывать с начала 2019 года.
Ранее Лайф писал, что у россиян появились персональные кредитные рейтинги.
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