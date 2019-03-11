В ЦБ заявили о росте долговой нагрузки россиян

Первый зампред Банка России сообщила, что с начала 2019 года банки должны были начать рассчитывать её коэффициент.

В Банке России выразили обеспокоенность ростом долговой нагрузки населения в сфере потребительского кредитования. С 1 октября будут введены меры для ограничения этого показателя, сообщает ТАСС.

— В последнее время начала расти вновь долговая нагрузка на фоне замедления роста потребительского кредитования, — заявила первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева.

В этой связи ЦБ вводит коэффициент долговой нагрузки. Юдаева уточнила, что банки должны были начать его рассчитывать с начала 2019 года.

Ранее Лайф писал, что у россиян появились персональные кредитные рейтинги.