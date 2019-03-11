Жителя Армении задержали за нападение на российского военнослужащего

В Армении задержали местного жителя, которого подозревают в нападении на военнослужащего 102-й российской военной базы в Гюмри. Как сообщила пресс-секретарь СК Армении, он сам сдался правоохранительным органам.

— По подозрению в нанесении тяжёлых ножевых ранений военнослужащему 102-й базы задержан гражданин Армении, житель Ширакской области 1990 года рождения. Он явился с повинной в Следственный комитет, — приводит слова Наиры Арутюнян ТАСС.

По данным местных СМИ, нападение произошло в ночь на 8 марта. 22-летнего военнослужащего доставили в больницу в Гюмри с колюще-режущим ранением в области грудной клетки.