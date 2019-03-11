"Сломал нос, скулу, пробил голову". Муж избил модель на глазах у маленького сына

По словам женщины, живя в Таиланде, она не покупала медицинскую страховку и теперь у неё нет денег на оплату необходимых операций.

Модель Екатерину Авинову жестоко избил её бывший муж Глеб Евтеев на глазах у их двухлетнего сына. Как сообщила на своей странице в "Фейсбуке" сама женщина, инцидент произошёл на Пхукете, когда она попыталась встретиться с ребёнком.

По словам Екатерины, 3 марта экс-супруг пинками и пощёчинами выгнал её из дома, запретив приближаться к сыну и угрожая ей расправой. В связи с этим она сама сняла себе жильё и написала заявление в туристическую полицию в Таиланде. Однако это ничего не дало, и 8 марта она сама попыталась встретиться с сыном.

Несмотря на то что изначально всё было в порядке и супруг даже пообещал женщине вернуть ребёнка, неожиданно его настроение изменилось и он резко вскочил, начав связывать мать мальчика.

— Я очнулась в луже собственной крови. Я не знаю, кто вызвал скорую, наверное, соседи. Самое ужасное, что всё это происходило на глазах моего маленького почти двухгодовалого сына, — отметила Екатерина, подчеркнув, что опасается влияния состоятельных и влиятельных родителей Глеба.

По словам пострадавшей модели, у неё сломаны лицевая кость и нос, пробита голова, тяжёлая черепно-мозговая травма. При этом все сбережения на лечение она уже потратила, оставшись ни с чем.

— Он мне сломал нос, скулу, пробил голову, — рассказала Екатерина в беседе с Лайфом. — Мне нужно срочно сделать операцию, но денег на это нет, так как я не покупала страховку. Обычная клиника меня не берёт, нужно идти к пластическому хирургу.

По словам женщины, с экс-супругом они знакомы три года, а в браке прожили год. Причём, по её словам, бить её муж начал раньше, но ей никто не верил.

Напомним, что сегодня начался бракоразводный процесс для семьи актёра Марата Башарова и его второй официальной супруги. Причиной развода стало также избиение.