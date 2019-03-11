Суд направил на принудительное лечение мужчину, взорвавшего жилой дом в Ижевске

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Суд направил на принудительное лечение мужчину, взорвавшего жилой дом в Ижевске

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Фото © РИА Новости/Сергей Кузнецов

В результате обрушения дома семь человек погибли, различные травмы получили 11 жильцов.

Верховный суд Удмуртии направил на принудительное лечение в психиатрическую больницу Александра Копытова, который в ноябре 2017 года устроил взрыв газа в жилом доме в Ижевске. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.

Следствие выяснило, что мужчина на почве хронического расстройства психики отсоединил шланг газовой плиты, а затем закрыл окна и двери. Вскоре произошёл хлопок газа, было уничтожено восемь квартир.

Летом 2018 года Копытов был признан невменяемым — он не отдавал себе отчёта в том, где находится и что делает. На допросе мужчина заявил, что взорвать дом ему приказали голоса в голове.

Напомним, осенью 2017 года в результате взрыва газа в одном из домов Ижевска погибло семь человек.

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