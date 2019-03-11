Путин утвердил основы госполитики по биологической и химической безопасности

Президент РФ Владимир Путин утвердил основы госполитики страны в области химической и биологической безопасности. Указ затрагивает период до 2025 года и рассчитан на дальнейшую перспективу. Соответствующий документ размещён на официальном портале правовой информации.

— Правительству обеспечить реализацию основ госполитики в области обеспечения химической и биологической безопасности на период до 2025 года и дальнейшую перспективу, — говорится в указе президента.

Также отмечается, что основы определяют цель, принципы, направления и задачи госполитики в области химической и биологической безопасности и механизмы её реализации.

Указ вступает в силу со дня его подписания.