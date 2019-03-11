После обнаружения девочки-маугли москвичей призвали сообщать о детском плаче

Также власти обратились с просьбой информировать соцслужбы об оставшихся без присмотра детях.

После обнаружения в столичной квартире девочки-маугли москвичей попросили внимательнее относиться к происходящему у соседей, в частности, не игнорировать детский плач. Призыв распространила пресс-служба Департамента труда и соцзащиты населения города.

— Убедительно просим москвичей не оставаться безучастными, если вы видите детей, оставшихся без присмотра, слышите продолжительный плач ребёнка в запертой квартире, знаете об иных подобных фактах, — говорится в сообщении.

В вышеупомянутых случаях жителей столицы просят звонить или писать в Центр поддержки семьи и детства. В департаменте призвали москвичей не быть равнодушными, поскольку кто-то может сильно нуждаться в помощи.

Именно благодаря громкому плачу из московской квартиры спасли пятилетнюю девочку. Приехавшим по вызову полицейским никто дверь не открыл, поэтому её пришлось вскрывать. Тогда перед глазами жильцов и правоохранителей предстала ужасающая картина: полностью заваленный мусором пол, измазанные нечистотами стены и окна, никакой еды и больная, грязная малышка посреди всего этого.

Соседей девочки-маугли, проявивших бдительность, представят к награде "За содействие".