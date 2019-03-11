"Всё в порядке". Представитель Ланового опровергла данные о его госпитализации

Представитель актёра театра и кино Василия Ланового в комментарии Лайфу опровергла появившиеся в СМИ сообщения о его госпитализации.
— С Василием Семёновичем всё в порядке, всё хорошо. Десять минут назад с ним разговаривала, всё в порядке. Это всё — ложная информация. Голос замечательный, всё нормально, — заявила представитель Ланового.
Ранее сообщалось о госпитализации актёра.
Напомним, в конце февраля из-за проблем со здоровьем у 85-летнего Ланового в Театре Вахтангова был отменён спектакль с его участием.
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