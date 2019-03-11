Парубий заявил, что декоммунизация важнее повышения тарифов

Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что через 20 лет никто не вспомнит повышения тарифов на услуги ЖКХ, однако все запомнят декоммунизацию.
— Я хочу вам сказать одну вещь: никто не будет помнить через год, через 10–20 лет, какие были тарифы на Украине весной этого года. Но вещи, которые мы принимаем, — это вещи фундаментальные — развития и будущего нашего государства, — сказал спикер украинского парламента на заседании согласительного совета Верховной рады.
— Так же, как была принята декоммунизация, так же, как был принят закон об образовании, о квотах, о церкви, так же будет принят закон об украинском языке, — добавил Парубий.
Осенью прошлого года украинский президент Пётр Порошенко обратился к Верховной раде с призывами завершить декоммунизацию на Украине переименованием Днепропетровской области в Днепровскую. Тогда же цены на газ для жителей страны повысились на 23,5% по условиям договора между властями Украины и МВФ — взамен на получение нового кредитного транша. Цена кубометра составила около 300 долларов США.
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