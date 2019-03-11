Парубий заявил, что декоммунизация важнее повышения тарифов

По мнению спикера, нынешние украинские законодатели занимаются фундаментальным развитием страны.

Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что через 20 лет никто не вспомнит повышения тарифов на услуги ЖКХ, однако все запомнят декоммунизацию.

— Я хочу вам сказать одну вещь: никто не будет помнить через год, через 10–20 лет, какие были тарифы на Украине весной этого года. Но вещи, которые мы принимаем, — это вещи фундаментальные — развития и будущего нашего государства, — сказал спикер украинского парламента на заседании согласительного совета Верховной рады.

— Так же, как была принята декоммунизация, так же, как был принят закон об образовании, о квотах, о церкви, так же будет принят закон об украинском языке, — добавил Парубий.

Осенью прошлого года украинский президент Пётр Порошенко обратился к Верховной раде с призывами завершить декоммунизацию на Украине переименованием Днепропетровской области в Днепровскую. Тогда же цены на газ для жителей страны повысились на 23,5% по условиям договора между властями Украины и МВФ — взамен на получение нового кредитного транша. Цена кубометра составила около 300 долларов США.