Порошенко назвал двух врагов Украины на пути в ЕС и НАТО

Украинский лидер отметил, что нынешнее положение дел "унизительно для страны, у которой есть такие возможности".

Президент Украины Пётр Порошенко считает Россию и бедность украинского народа помехами на пути страны в Евросоюз и НАТО.

— Мы чётко должны понимать и объединиться в борьбе против этого врага. Мы хорошо знаем имя этого врага. Это бедность, — заявил украинский лидер в ходе визита в Житомирскую область.

Он подчеркнул, что многие люди в стране "живут ещё очень бедно". По мнению Порошенко, преодолевать бедность помогут децентрализация, ежегодная индексация пенсий и монетизация субсидий.

Напомним, ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в бедности украинцев во многом виновата Россия.