Врачи рассказали, сможет ли девочка-маугли догнать своих сверстников

В свои пять лет девочка совсем не говорит и очень многого не умеет, хотя умственных отклонений у неё не выявлено.

Сотрудница детской городской больницы имени Башляевой рассказала о динамике состояния пятилетней девочки, спасённой из заваленной мусором московской квартиры. Как передаёт МК, температура, вызванная гнойным отитом, у малышки уже спала, она потихоньку выздоравливает и ещё ни разу не отказывалась от блюда из больничной столовой.

Девочку-маугли содержат в одноместной палате инфекционного отделения, с другими детьми она пока не контактирует. Зато ей постоянно помогают медсёстры и отдельно закреплённый за маленькой пациенткой врач — всё-таки уход ей требуется особый, учитывая признаки отставания в развитии.

По словам специалистов, если с девочкой-маугли заниматься, то она, возможно, даже догонит своих сверстников, так как, по предварительным результатам исследований, у неё нет умственных отклонений.

Центральный аппарат СК России взял под контроль ход расследования уголовного дела, возбуждённого по факту обнаружения девочки-маугли. Следователи выяснят, почему полицейские отказывались вскрывать квартиру во время неоднократных вызовов соседей.

Ранее детский омбудсмен Анна Кузнецова поделилась своими наблюдениями после общения с малышкой. По её словам, девочка нюхает фрукты и прочую еду, прежде чем взять в руки, отказывается спать в кровати и недавно впервые в жизни взяла в руки фломастер.