В Кирове задержали 30 человек, искавших наркотики на кладбище — видео

Некоторые признались, что заплатили неизвестным за информацию о том, где находится так называемая закладка.

В Кирове полицейские задержали 30 человек, которые хотели приобрести наркотики. Людей нашли в лесу и на дороге в районе кладбища, сообщает областное УМВД России.

У некоторых из задержанных были обнаружены пакетики с порошком. Эксперты установили, что это наркотическое средство "скорость".

По словам задержанных, информацию о местонахождении тайников-закладок они получали от неизвестных после перевода им денег. Полицейские устанавливают каналы сбыта наркотиков.

Как рассказал начальник ОИОС УМВД России по Кировской области Сергей Баранцев, с 11 по 22 марта на территории Кировской области проводится первый этап всероссийской акции "Сообщи, где торгуют смертью".

Ранее Лайф сообщал, что российские подростки стали раньше пробовать наркотики.